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Авто
08.10.2018 16:58
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BMW i3 будет теперь «только электрической». «Удлинитель пробега» решено изъять

Компания BMW опубликовала заявление о том, что отныне на европейском рынке будут продаваться только чисто электрические модификации BMW i3, пишет Electrive.

В баварской компании считают, что последние улучшения, внесенные в электромобиль, в частности увеличенный с 33 до 42 киловатт/часов объем батареи, вместе с постоянно развивающейся сетью «быстрых» зарядных станций делают ненужными так называемые range extender, оно же REX (что можно перевести как «удлинитель пробега»). Устройство представляло собой маленький двухцилиндровый 650-кубовый бензиновый двигатель, позволявший немного подзарядить батареи в случае необходимости. Двигатель был настолько слабый, что считать оборудованную им машину гибридом было бы преувеличением, однако «экстендер» позволял довести пробег i3 до 370 километров (аналогичный чисто электрический автомобиль был рассчитан на 240 км пробега).

После модификации и фейслифта c новыми батареями BMW i3 может проехать на одном заряде 310 км, что, как считают в компании, достаточно для нормальной эксплуатации. Тем более что модифицированный автомобиль теперь способен заряжаться быстрее, чем раньше: зарядка батарей от нуля до 80 процентов занимает теперь от получаса до 45 минут.

BMW i3 будет теперь «только электрической». «Удлинитель пробега» решено изъять

На другие рынки, такие как США и рынки Азии, поставки BMW i3 REX будут продолжаться. В Россию BMW i3 поставляется только в варианте с «удлинителем пробега», при этом особой популярностью автомобиль не пользуется (как и прочие электрокары). Количество проданных автомобилей исчисляется пока что единицами. Сочтут ли нас баварцы Европой или учтут наш «особый менталитет», пока неизвестно, однако для российского покупателя даже символическое наличие бензинового «двигателя» может быть существенным преимуществом перед просто «автомобилем на батарейках».

 

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