Особняк Назимова на Ропшинской снова под угрозой сноса

На месте исторического здания на Ропшинской улице, 10, может появиться многоэтажка с паркингом. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, городской суд 8 октября отменил решение районной инстанции о признании незаконным «омоложение» дома, подразумевающего его демонтаж.

Городской суд отменил и вернул на новое рассмотрение иск градозащитников к Кадастровой палате и управлению Росреестра.

Здание на Ропшинской, согласно сведениям центрального государственного исторического архива, построено в 1895 году архитектором Оттоном Игнатовичем. Но в конце 2016 года дом внезапно «помолодел» на полвека: в базе Росреестра дату его постройки изменили на 1947 год. Истцы потребовали исправить ошибку, пока здание не снесли. А именно это и собирался сделать владелец участка – ООО «Шелест-сквер». Компания успела согласовать в комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников снос дома. Добиться этого фирме помогло «омоложение» особняка А.И Назимова (здания дореволюционной постройки обладают защитным статусом, их снос запрещен).

Куйбышевский районный суд частично удовлетворил требования истцов, однако собственник участка оспорил решение. Горсуд поддержал апелляцию на процессуальных основаниях, указав, что районный суд не привлек к делу кадастрового инженера, поменявшего дату постройки дома.

ООО «Шелест-сквер», согласно базе СПАРК, в равных долях принадлежит Денису Мотузу и Глебу Архипову. На месте дома компания намерена построить многоэтажку с подземным паркингом.

Год назад спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров публично раскритиковал главу комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева за то, что Смольный выдал «Шелест-скверу» разрешение на строительство на Ропшинской, и пообещал не допустить сноса исторического здания.