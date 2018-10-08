Макгрегор обратился к Нурмагомедову

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал, что война продолжится.

«Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается», — написал Макгрегор 8 октября в своем инстаграме, сопроводив надпись фотографией, на которой он держит в руках стакан. В комментариях пользователи предположили, что это алкогольный напиток, который перед битвой с Нурмагомедовым рекламировал Конор. На фото хорошо виден кровоподтёк под глазом Макгрегора, что вкупе со стаканом в руке и спортивными брюками делает его образ едва ли не комедийным.

Это уже вторая запись в инстаграме бойца после поражения от российского атлета. День назад он написал: «Я вернусь».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов также неоднократно комментировал прошедший 6 октября бой. "Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался, – написал в своем инстаграме Нурмагомедов, опубликовав свое фото. – Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком". Нурмагомедов уже сегодня будет в России праздновать победу с земляками. Известно, что за боем наблюдал и президент России Владимир Путин, который уже поздравил Нурмагомедова.