«Зенит» впервые вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов мира

Футбольный клуб «Зенит» добился впечатляющего результата в плане посещения домашних матчей. По данным сайта transfermarkt.co.uk, сине-бело-голубые впервые вошли в топ-20 самых посещаемых команд мира.

В среднем на игры «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» в сезоне-2018/19 приходит 48 981 зритель. На текущий момент это 19-й результат в мире и 17-й в Европе. Петербуржцы обошли такие именитые клубы, как ПСЖ, мадридский «Атлетико», «Бока Хуниорс», «Рома», «Челси» и «Ювентус».

В общей сложности на первых семи официальных матчах сезона на стадионе «Санкт-Петербург» побывали 342 870 зрителей. С учетом товарищеской встречи с «Кайратом» и четырех фан-зон «Смотри+ Арена» общая посещаемость главной арены города достигла 396 392 зрителей.

Первые три места в рейтинге занимают дортмундская «Боруссия» (76 906), мюнхенская «Бавария» (74 000) и «Манчестер Юнайтед» (71 107).

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. 11 февраля 2017 года его посетили первые 10 тысяч зрителей. Арена рассчитана на 64 287 человек. По подсчетам «Фонтанки», на строительство стадиона за 10 лет ушло около 48 млрд рублей.