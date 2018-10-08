На пороховом заводе в Перми произошел взрыв - три человека погибло

На территории Пермского порохового завода произошел взрыв газового баллона утром 8 октября. Один человек погиб на месте происшествия, а еще двоих доставили в реанимацию. Врачам не удалось спасти их жизни. Об этом 8 октября сообщает RT со ссылкой на комментарий министерства здравоохранения Пермского края.

Причины произошедшего выясняются.

В социальных сетях сообщают, что взрыв 50-литрового баллона произошел в цехе, который не используется для производства. Огонь не распространился на другие сооружения.

Пермский пороховой завод — одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России.

Напомним, что в конце сентября на петербургском заводе «Кулон» взорвался снаряд времен ВОВ, который принес сотрудник.