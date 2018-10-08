В Группе «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала 2018 года

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 8000-го покупателя c начала 2018 года.

Елена приобрела квартиру в новом проекте Компании в Санкт-Петербурге – ЖК «Петровская Доминанта», строящемся на Петровском острове.

«Свою первую квартиру я приобрела в «Эталон ЛенСпецСМУ» 20 лет назад, и с тех пор все мои близкие и я покупаем недвижимость только в этой Компании. Я очень довольна и работой сотрудников, и качеством обслуживания домов, в которых живет вся моя семья, и тем, что все всегда выполняется в срок, – рассказала Елена. – ЖК «Петровская Доминанта» привлек меня своей локацией: из его окон будут открываться потрясающие виды на водную гладь Финского залива и Малой Невы и современную архитектуру Санкт-Петербурга».

«Юбилейную» покупательницу поздравил генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Щербина: «Уважаемая Елена, я искренне поздравляю Вас с замечательной покупкой. Нам очень приятно, что Вы снова сделали выбор в нашу пользу. Вдвойне приятно, что Вы остановили свой выбор на ЖК «Петровская Доминанта» – одном из самых знаковых проектов нашей Компании. Продажи в нем стартовали всего несколько недель назад, но он уже очень популярен среди наших покупателей. В прошлом году 8000-го покупателя мы поздравляли в конце ноября, а в этом году уже в начале октября достигли этой цифры – эти показатели свидетельствуют о росте продаж в нашей Компании».

ЖК «Петровская доминанта» – это три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей. Среди европейских планировок представлены и уникальные форматы: семикомнатные квартиры с двумя входами, квартиры с зимними садами или просторными террасами.

В жилом комплексе «Петровская Доминанта» предусмотрены современные инженерные решения от ведущих производителей. «Умная» автоматизированная система учета потребляемых ресурсов дома, интеллектуальный модуль в квартирах для дистанционного управления светом и бытовой техникой с возможностью подключения дополнительных электроприборов. Для безопасности жителей будет работать собственная диспетчерская служба с круглосуточным дежурством, все входы оборудуют системами видеодомофонной связи с квартирами и диспетчером.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/