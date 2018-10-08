Яровая назвала вбросом лоббистов предположение, что ее законопроект оставит полки магазинов пустыми

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая назвала «грубым обманом россиян» предположение, что полки магазинов могут опустеть из-за ее законопроекта. Отношения между производителями и торговыми сетями она считает «издевательством».

Слова народной избранницы 8 октября приводит радиостанция «Говорит Москва». Депутат отреагировала на слова председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова. Тот заявил, что в случае, если законопроект Яровой о запрете возвращать нераспроданные продукты производителям будет принят, то полки магазинов могут опустеть, особенно в выходные дни, когда сети закупают продукцию на три дня. Мнение Белякова вице-спикер назвала «вбросом недостоверной информации лоббистами торговых сетей» и грубым обманом россиян. Она предложила ретейлерам и производителям собраться на парламентских слушаниях, чтобы «честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними». По мнению парламентария, в настоящее время отношения между этими двумя сторонами — издевательские.

«Как и человек – покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел – в магазин вернуть не имеет права. Честное распределение рисков. Но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное», – считает Яровая.

В Минпромторге, Минсельхозе и Минэкономики уже заявили, что в нынешнем виде текст законопроекта не одобряют, тем не менее, документ прошел первое чтение. Ко второму в него могут быть внесены поправки. Яровая хочет запретить возврат товаров со сроком годности до десяти дней, Минсельхоз предлагает увеличить его до 20.