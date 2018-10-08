Спутник бесстрастно зафиксировал гибель города Палу в Индонезии

На протяжении недели фиксировалось изменение ландшафта на индонезийском Сулавеси – после землетрясения в конце сентября и последовавшего за ним цунами на острове город Палу буквально смыло с карты.

Таймлапс с данными спутника накануне выложил в своем микроблоге в Instagram глава по связям с общественностью Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо:

Причиной такой значительной эррозии почв стали землетрясения магнитудой 6,1 и 7,4 балла по шкале Рихтера, произошедшие сразу в один день – 28 сентября 2018 года, а также серия афтершоков. После чего город накрыло цунами. Высота пришедшей волны составила, по данным местных СМИ, до 2 метров.

По последним опубликованным агентством данным, всего в районе города Палу погибло порядка 1700 человек, еще более 250 числятся пропавшими без вести, более 2,5 тысячи – получили различные травмы, а число беженцев в регионе превысило 62 тысячи человек. Эвакуация населения должна закончиться к 11 октября.

В настоящий момент власти Индонезии ведут работы по разбору завалов в пострадавших районах Сулавеси. С понедельника, 8 октября, запланировано начало строительства бараков для пострадавших, чтобы обеспечить людей в зоне стихийного бедствия временным жильем. Однако по-прежнему остаются районы, куда помощь еще даже не добралась, констатирует агентство.