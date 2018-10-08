Футболиста «Зенита» Ерохина вызвали в сборную, а спустя несколько часов отправили обратно в Петербург

Всего несколько часов пробыл в расположении сборной России по футболу полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Как сообщает «Спорт-Экспресс», после прибытия 8 октября на базу национальной команды в Новогорске, игрок почти сразу отправился обратно в Петербург.

Причина в травме боковой связки, которую Ерохин получил в игре с «Краснодаром» в минувшее воскресенье, 7 октября. Также под вопросом участие в играх сборной другого футболиста «Зенита» – вратаря Андрея Лунева. Он также после вчерашней игры испытывает дискомфорт в мышце бедра.

Также в расположении сборной находятся еще пять игроков сине-бело-голубых: Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Напомним, национальной команде предстоят два матча в рамках Лиги наций: со Швецией 11 октября в Калининграде и с Турцией 14 октября в Сочи.