Порошенко предупредил: Русские вмешаются в выборы президента Украины. У него есть данные

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил информацию о том, что российская сторона вмешается в предстоящие выборы (в соседней стране в марте выберут главу государства – а следующей осенью – парламент). Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Порошенко, он надеется, что ЦИК и спецслужбы страны обеспечат свободное волеизъявление граждан страны и окажут противодействие «российскому вмешательству».

«Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине через систему дезинформации, фальсификации и кибератаки, — отметил Порошенко. — Рассчитываю на эффективную работу и ЦИК, и спецслужб для противодействия российскому вмешательству и обеспечению свободного волеизъявления украинцев», – добавил Порошенко.

Ми отримуємо інформацію, що Росія планує втручатися у виборчу кампанію в Україні через систему дезінформації, фальсифікації та кібератаки. Розраховую на ефективну роботу і ЦВК, і спецслужб для протидії російському втручанню та забезпеченню вільного волевиявлення українців. — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 октября 2018 г.

Напомним, что, по данным социологических опросов, Порошенко устойчиво возглавляет антирейтинг украинских политиков. Хотя рассчитывает избраться на второй президентский срок.