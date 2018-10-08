Алексей Кудрин пообещал сверхпрофицитный бюджет за счет цен на нефть

Профицит федерального бюджета России в ближайшие три года будет больше того, что заложен в проекте главного финансового закона страны. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации, где обсуждают бюджет, 8 октября.

Уверенность Кудрин объяснил тем, что цены на нефть, на которых строится прогноз социально-экономического развития страны, на 10% ниже прогнозируемых экспертами.

«Тот профицит, который заложен, он будет больше существенно. Мы будем ещё больше триллионов складывать в профицит. Это неизбежно нужно с учётом защитной роли Фонда национального благосостояния», — заявил Кудрин.

Глава Счётной палаты напомнил, что считает необходимым увеличить «цену отсечения» в бюджетном правиле на $5 — до $45. При этом дополнительные доходы бюджета, по его мнению, можно направлять на инвестиции.

В своем твиттере экономист также коснулся темы выполнения майского указа президента. Глава Счетной палаты отметил, что реализуемость прорывных нацпроектов пока сложно оценить.

«Чтобы решить стратегические задачи, надо повышать роль регионов и их финансовое обеспечение. Субъекты должны иметь больше средств на образование, здравоохранение, инфраструктуру», – написал Алексей Кудрин.