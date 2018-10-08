КАД перекрыл контейнер, на ЗСД – авария перед пунктом оплаты

На КАД днём 8 октября копится пробка из-за неловкого водителя тягача. На ЗСД тоже авария, но движение пока свободное.

На внутреннем кольце перед вантовым мостом с тягача упал контейнер, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пробка на кольце, по данным «Яндекс.Карт», превышает 3,5 километра, особенно затруднён заезд на кольцо со стороны Октябрьской набережной.

На ЗСД авария произошла в районе пункта взимания платы на съезде на Богатырский проспект при движении со стороны Васильевского острова, информирует ООО «Магистраль Северной столицы» и предупреждает о вероятном затруднении движения. На «Яндекс.Карте» сильных пробок на данный момент не наблюдается.