Как Путин смотрел бой Нурмагомедова с Макгрегором

Президент России Владимир Путин не стал смотреть весь бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а ограничился нарезкой лучших моментов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ночью, насколько я знаю, он (Путин. — Ред.) не смотрел. Но в повторе, по крайней мере с какими-то эпизодами этого боя, он ознакомился. Разумеется, он болел за Хабиба, все-таки он россиянин и это вполне естественно», – цитирует Пескова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире удушающим приемом в четвертом раунде. Сразу после боя Хабиб выпрыгнул из октагона в зрительный зал и напал на одного из членов команды соперника. Началась массовая потасовка. Американская полиция сразу после окончания турнира арестовала трех членов команды российского бойца.

На пресс-конференции после случившегося Нурмагомедов заявил, что ему позвонил Путин и поздравил с победой .

Напомним, в июле во время финала чемпионата мира по футболу Макгрегор сфотографировался с президентом Владимиром Путиным в «Лужниках». Фотографию Конор выложил в Инстаграм и подписал по-русски «Россия, вперед!».