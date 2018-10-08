Финские полицейские вооружатся чешскими пистолетами-пулемётами

Полиция Финляндии в связи с угрозой терроризма обновляет легкое и тяжелое вооружение, сообщает 8 октября Yle.

Патрульные получат новые пистолеты-пулемёты CZ Scorpion Evo производства Чехии. Они заменят немецкие Hecler&Kochin MP5, разработанные ещё в 1960-х годах.

Сейчас в Финляндии полицейские носят при себе пистолеты марки Glock или Walther. Вооружиться пистолетами-пулемётами им разрешили только в прошлом году, после теракта в Турку. Это оружие используется, в частности, при патрулировании аэропортов.

Финский спецнаназ Karhu («Медведь») и другие группы специального назначения вооружены специальными винтовками. По информации Yle, заменят их, а также пневматическое оружие и ружья. Служебное оружие полицейских, возможно, тоже будет обновлено.