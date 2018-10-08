«Где конкретные факты?» – Лавров назвал обвинения в кибершпионаже в адрес России «мегафонной дипломатией»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг высылки из Нидерландов четверых россиян, которых голландские власти подозревают в кибершпионаже, отметив, что российская сторона до сих не получила никаких доказательств.

«3 октября нашего посла пригласили в МИД Нидерландов, вручили ноту протеста по поводу этого эпизода со всеми обвинениями, о которых вы узнали из СМИ, а на вопрос посла «Где конкретные факты?» было заявлено, что всё узнаете из пресс-конференции, которую проведёт Министерство обороны. Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример «мегафонной дипломатии», имеем пример пренебрежения правовыми механизмами, которые были созданы и существуют для рассмотрения возникающих проблем между любыми странами», – заявил 8 августа на пресс-конференции Сергей Лавров.

По его словам, поездка подозреваемых в кибершпионаже россиян не была тайной. «Это была рутинная поездка, они не прятались: ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», – отметил глава МИД, подчеркнув, что задержанным даже не дали связаться с российским посольством.

Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги якобы после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от Главного управления Генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной малайзийском «Боинге MH17». Минюст США обвинил тех же людей (а также еще троих сотрудников ГРУ) во взломе ОЗХО, FIFA, Международного антидопингового агентства (WADA) и химических лабораторий в Великобритании и Швейцарии.