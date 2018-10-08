В Петербурге рассматривают дело о помощи Telegram в борьбе с вербовкой террористов

Московский окружной военный суд готовится вынести приговор по делу предполагаемых вербовщиков, разоблаченных мессенджером Telegram. О планах суда уведомляет региональное УФСБ.

Как сообщил в рассылке журналистам пресс-секретарь УФСБ Петербурга и области Дмитрий Кочетков, слушания по делу Маруфжона Исакова и Камолиддина Азимжанова начнутся 9 октября.

«Мы не исключаем возможность вынесения завтра приговора, однако по понятным причинам не можем ничего обещать и гарантировать! – уточнил Кочетков. – Данная информация не является нашим официальным комментарием и направляется вам исключительно в рамках рабочего взаимодействия».

Данные о деле Исакова и Азимжанова опубликованы на сайте Московского окружного военного суда. Из карточки следует, что процесс начался 27 сентября. На 9 октября назначено очередное слушание.

Исаков и Азимжанов обвиняются в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, в апреле 2018 года им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, с декабря 2017 года Исаков и Азимжанов приискали в Сирии пособника, подтвердили ему готовность участвовать в работе организации «Джебхад ан-Нусра» («Фронт победы»), признанной в России террористической (и посему запрещенной), и отправили копии своих паспортов. Они получили инструкцию безопасного выезда из страны в Сирию, чтобы добраться до тренировочного лагеря боевиков. Общение велось через мессенджер Telegram, известный своей непримиримостью к группам и каналам, связанным с терроризмом. Переговоры подсудимых с пособником стали достоянием спецслужб.