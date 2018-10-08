Microsoft просит пользователей не обновлять систему. Новая версия Windows 10 «съедает» документы

После обновления операционной системы Windows 10 многие пользователи пожаловались на опустевшую папку «Мои документы». Автоматически последняя версия еще не загружалась, от ручной установки в Microsoft просят воздержаться.

О найденном баге в версии программного обеспечения №1809, которая должна была автоматически обновиться 10 октября, сообщается на сайте компании. Те, кто успел самостоятельно загрузить обновление, рассказали о пропаже файлов из папки «Мои документы». Так, один из пользователей в блоге компании написал, что после загрузки у него исчезли все данные за 23 года, это 220 гигабайт файлов. В компании заявили, что все обновления сейчас остановлены. В случае, если программа уже установлена и документы исчезли, Microsoft просит сообщить об этом в службу поддержки. Вероятной причиной сбоя могла стать некорректная работа хранилища OneDrive.

В январе была найдена критическая уязвимость компьютеров, работающих на процессорах Intel. Она позволяла хакерам добраться до паролей и ключей безопасности.