На Украине начинаются воздушные учения НАТО

Учения НАТО «Чистое небо — 2018» (Clear Sky — 2018) начались 8 октября на территории Украины. Национальная и американская авиация будет базироваться на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях, сообщает Минобороны страны.

Мероприятия также пройдут в странах Североатлантического альянса: Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США. В них примут участие около 700 человек.

«Американские пилоты вместе с наземным персоналом прибыли в Украину еще за несколько дней до открытия», – отметили в Минобороны, добавив, что участие в обучении примут более 10 единиц истребительной, транспортной авиации и беспилотников из трех штатов — Калифорнии, Миссури и Иллинойса (самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, МQ-9).

«Украина на правах хозяина привлекает к обучению больше всего техники и личного состава», – добавили в ведомстве.

4 октября стало известно, что главе Минобороны Украины Степану Полтараку отказали в пропуске на министерскую встречу НАТО, которая проходила 3 – 4 октября в Брюсселе. Причиной отказа стала позиция Венгрии.

Нынешние украинские власти, которые пришли к руководству страной в результате госпереворота в феврале 2014 года, неоднократно заявляли о курсе на вхождение в военный блок НАТО и Евросоюз.