Экс-чемпиона Олимпиады Алексея Воеводу признали виновным в подмене мочи для допинг-теста

Российский бобслеист Алексей Воевода был признан виновным Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС, было установлено, что спортсмен подменил собственную мочу, сданную для выявления запрещенных препаратов в организме.

Согласно мотивировочному решению, без участия спортсмена такая подмена невозможна. Кроме того, на пробе, взятой после соревнований двоек 17 февраля 2014 года, найдены одна Т-образная царапина и несколько мелких, которые указывают на нарушение целостности бутылочки с пробой.

Эксперты провели анализ пробы B и обнаружили завышенный уровень соли в моче, который не соответствует нормальным физиологическим показателям. При этом в документе отмечается, что сам Воевода не смог объяснить, каким образом уровень соли мог оказаться завышенным.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи Алексей Воевода завоевал две золотые медали. Позже его результаты были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил по наводке бывшего руководителя московской лаборатории Григория Родченкова, эмигрировавшего в США. В интервью The New York Times ученный рассказал о массовых махинациях с допинг-пробами сборной России на Олимпиаде в Сочи. По итогам расследований ВАДА и Международного олимпийского комитета были дисквалифицированы и лишены сочинских медалей ведущие российские спортсмены. Десятки лидеров сборной были отстранены от Игр-2018 в Пхенчхане.