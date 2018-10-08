Минфин: Россия может перейти на евро в расчётах с ЕС

Россия может перейти на расчеты в евро с партнерами в ЕС на первом этапе дедолларизации. Об этом заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Заместитель Антона Силуанова уточнил, что платить в евро можно будет, например, за поставки энергоресурсов.

«По крайней мере, на первом этапе основная перспектива, которую можно реализовать в кратком, среднесрочном периоде, – переход на расчет в нацвалютах с контрагентами в ЕС, – цитирует Колычева «Коммерсант». – Потому что это европейцам выгодно. Это, с одной стороны, укрепляет позицию евро как резервной валюты, с другой стороны, обеспечивает некую безопасность по таким поставкам в случае, если на другой стороне океана примут какие-то решения в части расчетов по долларам для наших банков или для наших крупных сырьевых компаний».

Высокопоставленный финансовый чиновник правительства уверен, что европейские компании должны быть заинтересованы в переходе на евро. И отход от долларов США в торговле с Европой будет также содействовать развитию потенциала китайского юаня.

«Китайский юань – пока не полностью резервная валюта, и мы надеемся, что прогресс, который есть в евро, сподвигнет и на китайских полях к тому, чтобы ускоряться на этом треке», – добавил Владимир Колычев.

Сам глава Минфина РФ Антон Силуанов накануне заявил, что у правительства нет планов по конвертации валютных вкладов россиян в рублёвые. И «бежать в банки, чтобы снимать валюту», не стоит. Вместе с тем министр финансов России сообщил, что в рамках плана по дедолларизации власти могут предоставить налоговые преференции и ускоренный возврат НДС по экспортным сделкам.

Автор публичной дискуссии о «дедолларизации» глава ВТБ Андрей Костин, который за последний месяц неоднократно поднимал эту тему, 5 октября заявил, что «пугать народ» полным уходом от доллара нельзя, так как это «утопия». До этого Костин называл именно евро и китайский юань в качестве альтернативы американской валюте.

В среду, 3 октября, в правительстве подтвердили, что работают над мерами по дедолларизации российской экономики.

Разговоры об отказе от долларов США в различных сферах российской финансовой системы обострились накануне грядущего расширения американских санкций, которые могут затронуть банковский сектор России.