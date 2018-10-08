Петербургское УФАС лишилось заместителя, курировавшего госзаказ

Из петербургского управления Федеральной антимонопольной службы России уволен заместитель председателя Петр Яковлев. Причиной стали ошибки при заполнении декларации.

Информацию об отстранении Яковлева «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе УФАС: «1 октября 2018 года приказом ФАС России заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Пётр Яковлев был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Основание для увольнения – недостоверное предоставление информации в декларации о доходах, которые ежегодно заполняют госслужащие».

Сам Яковлев сообщил, что раздумывает над обращением в суд, так как в числе прочего ему предъявили в качестве претензии наличие юридического лица, с 2005 года к которому он не имеет никакого отношения. «Хочу заметить, что меня никто не вызывал в Москву (увольнение руководителей региональных управлений ФАС производится в столице. – Прим. ред.), чтобы обсудить эти моменты», – добавил он.

В петербургском УФАС Яковлев курировал отдел контроля федеральной контрактной системы и отдел контроля закупок отдельными видами юридических лиц (в их числе – «Газпром», «Ленэнерго» и другие).

Как утверждают источники «Фонтанки», причиной увольнения Яковлева стал конфликт с представителями ведомств силового блока. Якобы именно сотрудники одной из федеральных структур настаивали на отстранении заместителя председателя УФАС от работы. Официального подтверждения этой версии нет.