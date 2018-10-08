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08.10.2018 14:56
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Петербургское УФАС лишилось заместителя, курировавшего госзаказ

Из петербургского управления Федеральной антимонопольной службы России уволен заместитель председателя Петр Яковлев. Причиной стали ошибки при заполнении декларации.

Информацию об отстранении Яковлева «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе УФАС: «1 октября 2018 года приказом ФАС России заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Пётр Яковлев был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Основание для увольнения – недостоверное предоставление информации в декларации о доходах, которые ежегодно заполняют госслужащие».

Сам Яковлев сообщил, что раздумывает над обращением в суд, так как в числе прочего ему предъявили в качестве претензии наличие юридического лица, с 2005 года к которому он не имеет никакого отношения. «Хочу заметить, что меня никто не вызывал в Москву (увольнение руководителей региональных управлений ФАС производится в столице. – Прим. ред.), чтобы обсудить эти моменты», – добавил он.

В петербургском УФАС Яковлев курировал отдел контроля федеральной контрактной системы и отдел контроля закупок отдельными видами юридических лиц (в их числе – «Газпром», «Ленэнерго» и другие).

Как утверждают источники «Фонтанки», причиной увольнения Яковлева стал конфликт с представителями ведомств силового блока. Якобы именно сотрудники одной из федеральных структур настаивали на отстранении заместителя председателя УФАС от работы. Официального подтверждения этой версии нет.

Справка:

Петр Яковлев родился 4 марта 1974 года в Ленинграде. В 1996 году окончил юридический факультет СПбГУ. С 1997 по 2005 год занимал различные должности в юридических компаниях Петербурга, которые специализировались на аудите, налоговом консалтинге, юридических услугах и судебном представительстве.

С 2005 по 2009 год работал на различных должностях в комитете по управлению государственным имуществом (КУГИ) Петербурга. В том числе 2 года, 2007-2009, был заместителем председателя КУГИ. С 2009 по 2010 год возглавлял государственный комитет по имущественным отношениям Псковской области. В 2010-2011 годах был директором по правовым вопросам ООО "Аудит Санкт-Петербург". С 2011 года - замглавы управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

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