Песков: Журналистские разоблачения шпионов - не повод для кадровых изменений в Минобороны
Кремль не считает обвинения Нидерландов и Великобритании насчет шпионских операций ГРУ поводом для кадровых изменений в Генштабе и Минобороны РФ.
Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Znak.com. По словам чиновника, информация из СМИ не может быть основанием для увольнений. В Кремле не увидели «развернутой аргументации» обвинений в адрес ГРУ и не собираются больше комментировать материалы, которые не дошли до Кремля должным образом, согласно установленным процедурам.
«Существуют установленные и функционирующие каналы работы по линии соответствующих ведомств — и в рамках механизма оказания правовой взаимопомощи, и так далее. Вот по этим официальным каналам передаются документы, доказательства, информация. Вот ее мы готовы рассматривать. Говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены», — цитирует Пескова газета «Ведомости».
Справка:
Напомним, четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17.
Позднее власти Нидерландов объяснили, почему ограничились высылкой россиян. По их словам, уголовное дело так и не было возбуждено, потому что слежкой за предполагаемыми взломщиками занимались специалисты службы безопасности.