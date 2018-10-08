Песков: Журналистские разоблачения шпионов - не повод для кадровых изменений в Минобороны

Кремль не считает обвинения Нидерландов и Великобритании насчет шпионских операций ГРУ поводом для кадровых изменений в Генштабе и Минобороны РФ.

Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Znak.com. По словам чиновника, информация из СМИ не может быть основанием для увольнений. В Кремле не увидели «развернутой аргументации» обвинений в адрес ГРУ и не собираются больше комментировать материалы, которые не дошли до Кремля должным образом, согласно установленным процедурам.

«Существуют установленные и функционирующие каналы работы по линии соответствующих ведомств — и в рамках механизма оказания правовой взаимопомощи, и так далее. Вот по этим официальным каналам передаются документы, доказательства, информация. Вот ее мы готовы рассматривать. Говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены», — цитирует Пескова газета «Ведомости».