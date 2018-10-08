На КАД на пять дней закроют съезд на Парашютную улицу

В течение пяти дней, с 11 по 15 октября, будет перекрыт съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу. Об этих планах сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилистам придётся потерпеть, как обычно, ради улучшения транспортной ситуации в будущем. На развязке АО «ВАД» будет менять асфальт в рамках реконструкции северного участка КАД.

Напомним, государственный контракт на реконструкцию 14,3-километрового участка кольцевой от Горской до Приозерского шоссе был заключён в мае. Это последний четырёхполосный участок в составе самой загруженной федеральной магистрали на Северо-Западе России. К ноябрю 2020 года он должен стать шестиполосным, и тогда его пропускная способность увеличится с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки.

Сейчас из-за работ на данном участке внутреннее кольцо закрыто, движение осуществляется по внешнему, по одной полосе в каждом направлении, с ограничением скорости до 50 км/час, что провоцирует пробки.

Кроме того, плотные пробки образуются сейчас на востоке КАД перед Беляевским мостом через Охту. Там тоже закрыто внешнее кольцо, и потоки идут по внутреннему – по двум полосам в обе стороны вместо четырёх.