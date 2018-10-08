Ставка по ипотеке в России снизится через шесть лет

Правительство РФ ставит перед собой задачу улучшить жилищные условия до пяти миллионов российских семей в год.

«Мы здесь предусматриваем целый ряд мер с точки зрения более льготной ипотеки. Задача такая, что ставка по ипотеке должна составлять около 8% [к 2024 году]», – цитирует 8 октября первого вице-премьера и главу Минфина Антона Силуанова издание «Коммерсант».

В прошлом году, по словам Силуанова, меры правительства помогли улучшить жилищные условия 3 миллионам российских семей.

Напомним, что, по данным Минстроя на июль, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях составляет 9,57% годовых. Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин попросил Минфин разобраться со сложностью в снижении ипотечных ставок для многодетных семей. По его словам, идеальная процентная ставка для таких семей должна быть на уровне 7%. Министр финансов Силуанов заявил по видеосвязи, что правительство принимает все меры для снижения ставки по ипотеке. Он напомнил, что недавно ставка была двухзначной.