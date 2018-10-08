Два хоккеиста СКА названы лучшими игроками недели

Сразу два представителя хоккейного клуба СКА вошли в число лучших игроков минувшей недели в КХЛ. Лучшим защитником назван Патрик Херсли, а лучшим нападающим – Никита Гусев, принявшие участие во всех трех матчах команды за отчетный период.

Патрик Херсли за это время набрал 7 (2+5) очков (лучший показатель недели среди защитников). На счету Гусева также 7 (1+6) очков (лучший показатель недели среди нападающих). Он набирал очки во всех матчах недели, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

Лучшим вратарём недели назван Ларс Юханссон из ЦСКА, а новичком – 20-летний нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в двух матчах набравший 2 (1+1) очка.

В настоящий момент СКА с 23 очками занимает второе место в Западной конференции, уступая одно очко лидирующему ЦСКА. При этом у СКА игра в запасе.