Полиция Финляндии накрыла ОПГ, торговавшую наркотиками и оружием

Центральная криминальная полиция 8 октября сообщила о крупном расследовании, которое было начато в первой половине 2018 года в отношении группы лиц по подозрению в торговле наркотиками, нарушении закона об оружии и вымогательствах.

По данным ведомства, 24 подозреваемых — члены крупной ОПГ United Brotherhood ("Объединённое братство"), четверо из них находятся под арестом в Турку, ещё восемь — под стражей в Хельсинки. Предполагается, что они распространяли наркотики в особо крупных размерах. В ходе расследования полиция изъяла 3 кг стимулирующего наркотика и 5,5 тысяч таблеток, которые обычно используются в качестве заместительной терапии при лечении зависимости. Также членов группировки подозревают в вымогательствах и торговле оружием. Пистолеты-пулемёты, ружья, винтовки и патроны незаконно приобретались для дальнейшей перепродажи. В помещении мотоклуба в Туусула было изъято 30 единиц оружия и боеприпасов. У двух людей банда вымогала по 20 тысяч евро, которые они якобы задолжали.

Следствие выяснило, что роли в ОПГ были чётко распределены, а главари из Хельсинки ездили «улаживать дела» в Турку.

Результаты предварительного следствия, которое вели Центральное бюро расследований и полиция Хельсинки, переданы в прокуратуру, полиция Турку тоже передаст свою часть дела стороне обвинения в ближайшее время, говорится в сообщении ведомства.