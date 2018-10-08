Депутаты планируют обратиться в Уставный суд, чтобы проверить, мог ли Беглов самостоятельно взять на работу уволенное прежним губернатором правительство Петербурга

Петербургские парламентарии обратятся в Уставной суд, если врио губернатора Александр Беглов не согласует с городским Законодательным собранием кандидатуры вице-губернаторов. Об этом «Фонтанке» 8 октября сообщил депутат Борис Вишневский.

Он заметил, что по городскому закону и Уставу Петербурга срок полномочий членов правительства ограничен сроком полномочий губернатора. Вместе с отставкой Полтавченко правительство города написало заявление об увольнении, и одновременно все его члены продолжили работать с приставкой «и.о.».

Первым распоряжением Беглова стал возврат на работу членов правительства Полтавченко. «Надо делать все, чтобы горожане сказали, что у нас классное правительство и руководство. Если у кого-то есть грешки, лучше завтра собрать вещи. Если нет, то будем работать», – сообщил новый градоначальник на официальной церемонии представления в Смольном 5 октября.

По словам Вишневского, Беглов должен был принять на работу вице-губернаторов, согласовав их с Законодательным собранием. «Если он этого не сделает, мы обратимся в суд. Кроме того, есть и вопросы к его приставке «врио», в законе говорится, что «врио» – это тогда, когда губернатор в командировке или болен, но не сложил полномочия», – убежден яблочник.

Согласно статье 43 Устава Петербурга, «прекращение полномочий губернатора Санкт-Петербурга влечет за собой отставку правительства Санкт-Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового».

Согласно решению Уставного суда от 2002 года, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга обладает полномочием давать согласие на назначение лиц на должности, входящие в состав правительства Санкт-Петербурга. "Отсутствие такого согласия препятствует назначению лица на должность, входящую в состав правительства Санкт-Петербурга", – говорится в Уставе города.