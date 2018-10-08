Новенькая тротуарная плитка, снятая с улиц Петербурга, продается на Avito по 800 рублей

Плитка, снятая во время ремонта с тротуаров Северной столицы, вместо утилизации отправилась на продажу в Интернет. Покрытие, уложенное на бюджетные деньги год назад, предлагают за скромные 800 рублей за квадратный метр. Судя по приложенным снимкам, снимали его с Садовой в районе дома 68 и с набережной Крюкова канала, в районе Никольских рядов.

«Реализуем тротуарную плитку отличного качества Б/У. (Навалом) с доставкой до вашего объекта! Плитка практически новая в использовании всего один год! Доставка самосвалами от 20м3. Прекрасно подойдёт как на тропинки или парковку вашего дачного участка!» – говорится в размещенном 7 октября на Avito объявлении (орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.).

Продавец по имени Виталий заверил «Фонтанку» 8 октября, что все законно.

"При доставке по городу плитка обойдется вам в 16 тысяч рублей – 20 кубических метров. Плитка фактически новая, с городских улиц. Проблем не будет — это плановая замена".

По его словам, плитка пришла с некоего предприятия, но с какого именно – он уточнять отказался. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного позднее обещали прокомментировать механизм попадания городской плитки на рынок.