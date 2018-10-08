Нурмагомедов: Надеюсь, я ничьи чувства не задел своим прыжком

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, пошутил по поводу шума вокруг его поведения после боя. Сразу после победы Нурмагомедов перепрыгнул через сетку октагона и устроил потасовку с командой Макгрегора.

"Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался, – написал в своем инстаграме Нурмагомедов, опубликовав свое фото. – Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком".

Напомним, Нурмагомедов уже сегодня будет в России праздновать победу с земляками. Известно, что за боем наблюдал и президент России Владимир Путин, который уже поздравил Нурмагомедова.

Ирландский боец Конор Макгрегор намерен взять реванш у Хабиба Нурмагомедова, который победил его в воскресенье, 7 октября, на турнире UFC 229. Об этом Конор написал в своем твиттере. «Хороший удар. Ждем реванша», – заявил он.