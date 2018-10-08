За выходные в столичном регионе Финляндии сгорели 8 автомобилей

Две ночи подряд в столичном регионе Суоми злоумышленники жгли машины. Следствие не считает, что все инциденты связаны друг с другом.

Как сообщает полиция Финляндии, четыре автомобиля сгорело на двух парковках в Эспоо в ночь на 7 октября, транспортные средства были уничтожены огнём. Поджигатели не найдены. Затем днём в Эспоо загорелся закрытый грузовик. Связь между этими происшествиями выясняется.

В ночь на 8 октября горели две машины в Вантаа и одна чуть позже – в Хельсинки. В полиции не подозревают, что все инциденты связаны между собой. В Вантаа, вероятно, причиной возгорания стала техническая неполадка, а потом огонь перекинулся на соседний автомобиль. В Хельсинки же есть признаки намеренного вредительства.

После массовых поджогов автомобилей в Швеции полиция Финляндии спешит заверить, что поджоги в Финляндии носят другой характер и имеют другие мотивы.

Напомним, в августе молодёжные банды сожгли сотню машин в ряде городов Швеции.