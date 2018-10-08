Дэвид Бэкхем в компании красавицы представил в Париже двух «вьетнамцев»

Дэвид Бэкхем и «Мисс Вьетнам 2018» Трон Тьен Ви были звездами, пожалуй, самой неожиданной презентации на всем Парижском автошоу, сообщает The Car Expert. Футболист и красавица представили публике седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0, с помощью которых первый автопроизводитель из этой юго-восточной страны Vinfast серьезно собирается завоевывать рынок Европы.

Обе машины были разработаны в сотрудничестве с итальянским ателье Pininfarina и построены с использованием платформ и двигателей BMW. Седан Lux A2.0 основан на BMW 5 серии, в то время как BMW X5 послужил основой для SUV Lux SA2.0. Оба автомобиля получат 2.0-литровые турбодвигатели BMW с двумя выходами мощности и будут доступны в вариантах как задне-, так и полноприводной трансмиссии.

Видео: YouTube/AirCar

Любопытно, что, согласно заявлениям представителей Vinfast, дизайн обеих машин выбирался народным голосованием. Компания обратилась сразу к нескольким ведущим итальянским дизайн-студиям, среди которых Italdesign Giugiaro, Pininfarina, Torino Design и Zagato. Затем полученные от итальянцев эскизные проекты были выставлены на голосование, в котором поучаствовали 18 тысяч человек. В результате выбрали вариант, предложенный Italdesign Giugiaro, однако доработку его передали все-таки Pininfarina.

В серию обе машины предполагается запустить в середине следующего года. Первоначально продукция еще только строящегося завода Vinfast будет поставляться на внутренний рынок, однако присутствие первого вьетнамского автобренда на выставке в Париже не оставляет сомнений в международных амбициях компании. Ранее были озвучены планы поставок на рынок СНГ и России.

В Париже также объявили о планах добавить в модельный рад производителя компактный хэтчбэк, за основу которого планируется взять Vauxhall Viva (он же Opel Astra). Кроме того, под маркой Vinfast предполагается выпускать электрические скутеры и автобусы.