Лондонский суд заблокировал иск против Google о сборе данных владельцев iPhone

Высокий суд Лондона заблокировал коллективный иск против американской корпорации Google, сообщает Daily Mail. Истцы обвиняли Google в сборе персональных данных более 4 млн владельцев iPhone.

«Высокий суд заблокировал коллективный иск на £3 млрд ($3,9 млрд) против Google по обвинению в сборе персональных данных более 4 млн пользователей iPhone… Судья встал на сторону Google, которая заявила, что идентифицировать затронутых пользователей невозможно», — сообщило издание.

В ноябре 2017 года британские активисты подали иск к Google из-за незаконного сбора персональных данных владельцев iPhone, сообщал Bloomberg.

Активисты считают, что с 2011 по 2012 год Google собирала информацию о пользователях через браузер Safari, а затем передавала рекламодателям, которые настраивали показ контекстной рекламы даже у тех, кто отключил эту функцию в смартфоне.