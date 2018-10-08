«Модернизация и инновации»: Россия потратит триллион на цифровизацию экономики

Россия выделит на финансирование нацпроектов почти 9 триллионов рублей, значительная часть из которых будет потрачена на развитие цифровой экономики.

«Мы сейчас говорим про задачу роста – это нацпроект «Цифровая экономика», 415 млрд рублей будет направлено в рамках трехлетки на эту цель, а в течение шести лет – почти 1 трлн рублей на цифровизацию нашей экономики, потому что без этого невозможно современное видение экономического роста, и без этого невозможно получить новое качество этого роста», – цитирует 8 октября вице-премьера и министра финансов России Антона Силуанова ТАСС.

Помимо цифровой экономики, упор будет сделан на развитии экспорта. В ближайшие три года на это будет потрачено 300 миллиардов рублей. Об этом Силуанов заявил в ходе слушаний в Совете Федерации на тему «О параметрах проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».