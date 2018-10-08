Рулить одним пальцем: Ford придумал систему управления автомобилем со смартфона

В будущем, когда беспилотники станут настолько надежными, что отпадет необходимость иметь в них руль и педали, иногда все-таки может возникать ситуация, когда человеку надо брать управление на себя. «Но как это сделать?» – задает вопрос Engadget.

Похоже, Ford нашел самое простое решение этого вопроса. Компания получила сразу два патента на систему ручного управления беспилотниками с помощью... смартфона.

На самом деле это больше похоже на компьютерную игру «в гонки». Один из патентов предполагает управление автомобилем через акселерометр смартфона. То есть наподобие некоторых компьютерных «догонялок» вы просто вращаете сам смартфон, как руль автомобиля, а наклонами вперед и назад ускоряетесь или тормозите. Во втором патенте описан вариант, когда на экран смартфона выводятся изображения органов управления, и вы «рулите», уже водя пальцем по экрану.

В обоих случаях прежде, чем взять управление на себя, водителю придется ждать «разрешения» системы автономного управления беспилотника. При этом автомобиль оставит за собой часть функций. В частности, он будет контролировать ускорение и торможение, отслеживать окружающую обстановку и избегать препятствий. Направить машину в бетонную стенку у вас в любом случае не получится.

Как и все патенты, указывает Engadget, вовсе необязательно, чтобы эти планы воплотились в конкретную продукцию. Тем более, что вопросов к такой системе остается предостаточно, особенно с точки зрения безопасности. А что будет, спрашивает издание, если к этой системе все-таки подключится злоумышленник и перехватит управление?

Понятно, что все эти проблемы могут быть решены при воплощении патента в конкретную конструкцию. Рано или поздно это придется делать, поскольку как бы ни была надежна самоуправляемая техника в будущем, неизбежно возникнут ситуации, когда человеку придется брать ответственность на себя.