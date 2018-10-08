Кудрин назвал «позорным» уровень бедности в РФ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал текущий уровень бедности в России «позорным». Об этом он заявил в ходе слушаний в Совете Федерации на тему «О параметрах проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне ВВП на душу, доходах на душу», – сказал Кудрин. Его цитирует RNS.

Глава Счетной палаты положительно оценил «достаточно смелый» план правительства по снижению бедности, который заложен в прогнозе.

«Не всегда мы видим те меры, которые приведут к этому, но то, что такая цель и задача бюджета этому посвящены, — это, я считаю, очень позитивно», – сказал Кудрин.

Согласно проекту федерального бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, профицит бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, в 2020 году – 1,224 трлн рублей, в 2021 году – 952 млрд рублей.

Доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году – 20,219 трлн рублей, в 2021 – 20,978 трлн. Расходы в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020 году – 18,994 трлн рублей, в 2021 году – 20,026 трлн.