ВЦИОМ: Две трети россиян считают расстрел Белого дома в 1993 году «неоправданным»

О трагических события октября 1993 года сегодня знает подавляющее большинство россиян (90%). Каждый десятый россиянин (9%) ничего не знает про расстрел Белого Дома. Такие цифры публикует ВЦИОМ по итогам своего исследования к 25-летию расстрела Верховного Совета РФ.

Две трети граждан (63%) считают, что применение военной силы для разрешения политического конфликта было неоправданным. За 5 лет этот показатель упал на 6%. Количество сторонников применения насилия к противникам Бориса Ельцина, наоборот, выросло. Сегодня каждый четвертый россиянин (26%) называет насилие оправданным. В 2013 году сторонников жёсткого сценария насчитывалось лишь 17%.

Среди тех, кто помнит о своей позиции по конфликту между законодательной и исполнительной властью страны в 1993 году, лишь 12% поддерживали Верховный Совет. Сторонников Бориса Ельцина было вдвое больше – 24%.

Каждый третий (34%) в качестве ключевой причины военного решения конфликта называет раскол внутри правящей элиты и желание сохранить власть. Каждый пятый (22%) уверен в том, что причина – расхождение взглядов парламента и президента. 16% верят, что главная причина кровопролития – борьба сторонников демократических ценностей и представителей советской системы.

«Сегодняшняя молодежь считает, что причины кризиса власти 1993 года были скорее ценностными и идеологическими, а не личностными, как принято судить среди современников тех событий. Возможно, такие представления формирует система образования. Но такие выводы молодые люди могли сделать и самостоятельно, на основе сформировавшихся у них установок. Возможно, те же самые установки повлияли на рост доли тех, кто склонен оправдывать использование военной силы», – пояснил выводы социологов руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Опрос был проведен 3 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В годовщину расстрела Белого дома непосредственный участник тех событий, шеф службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал «Фонтанке» о том, как события октября 1993 года повлияли на сегодняшнюю Россию.

Каждый третий читатель «Фонтанки» по итогам опроса, проведённого в нашей официальной группе в VK, уверен, что в октябре 1993 года «демократия проиграла». Так ответили 35% участников опроса. В «победу демократии» 25 лет назад верят 7,77% проголосовавших. Больше половины (57%) наших читателей до сих пор «не знают» ответа на вопрос «что стало с демократией в октябре 1993 года».