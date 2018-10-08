ФСИН: Российский осужденный может заработать до 50 тысяч рублей в месяц в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний раскрыла информацию о заработке осужденных в учреждениях пенитенциарной системы России.

«Средний заработок осужденного на сегодняшний день составляет 4,8 тысячи рублей», – цитирует 8 октября врио начальника управления производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН Валерия Пантелеева ТАСС.

По словам представителя тюремного ведомства, доход трудоустроенных людей, отбывающих наказание, зависит от квалификации и выполнения установленных норм. Пантелеев подчеркнул, что число осужденных на текущий момент превышает число рабочих мест. На некоторых предприятиях уголовно-исполнительной системы можно заработать и 50 тысяч, но таких мест очень мало, подчеркнул врио начальника управления.

По статистике ФСИН, за 8 месяцев этого года 160 тысяч осужденных были привлечены к оплачиваемому труду. Заработанные средства направляются на лицевой счет.

В российских учреждениях пенитенциарной системы обучают 168 профессиям. Каждый квартал федеральная служба получает информацию о востребованности тех или иных профессий в регионе, где находится исправительное учреждение.