Убийство петербургского таксиста ради шести тысяч рублей на оплату комнаты обеспечило жителя Поволжья местом в колонии на 16 лет

Санкт-Петербургский городской суд приговорил 24-летнего уроженца Ульяновской области к 16 годам колонии за убийство, разбой и угон машины. Дамир Микеев задушил таксиста ради жизни в Северной столице.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, приговор Микеев услышал 8 октября. Он признал свою вину и отказался давать показания. Кроме 16 лет колонии строгого режима, по гражданскому иску он должен родственникам убитого 3,7 миллиона рублей.

«Фонтанка» писала о задержании осужденного. Свой поступок он тогда объяснил тем, что после первой зарплаты в должности повара потратил слишком много денег на вечеринку и ему не хватало шести тысяч на оплату комнаты на проспекте Большевиков. 16 сентября он, чтобы раздобыть деньги, взял нейлоновый шнур, сел на заднее сиденье такси и попросил отвезти его в Понтонный. В конце пути он придушил водителя, снял с него кольца, забрал телефон и наличность, всего ему удалось собрать чуть больше 20 тысяч рублей. После Микеев поменялся с убитым местами, приехал на Искровский проспект и бросил там автомобиль вместе с телом. Уже через сутки его нашли в квартире приятеля.