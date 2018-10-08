Нобелевская премия по экономике присуждена за учет изменений климата и рост технологий в макроэкономике

Премия Шведского банка имени Альфреда Нобеля, которую также называют Нобелевской премией по экономике, присуждена Уильяму Нордхаусу за интеграцию изменений климата в макроэкономический анализ и Полу Ромеру за интеграцию в эту сферу технологических инноваций. Эту информацию обнародовали в ходе специальной пресс-конференции в шведском Стокгольме 8 октября.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.

Таким образом, стали известны имена всех нобелевских лауреатов за этот год.

Первыми награду за 2018 год получили американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё, разработавшие два подхода к иммунотерапии рака, которую уже успешно применяют на практике. В области физики были отмечены Артур Ашкин (США), а также Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикланд (Канада). Они спроектировали лазеры, которые используются в науке, медицине и быту, а также открывают большие перспективы для дальнейших исследований. Нобелевскую премию по химии разделили Фрэнсис Арнольд (США), а также Джордж Смит (США) и Грегори Уинтер (Великобритания). Они исследовали механизмы направленной эволюции и методы генной инженерии, позволяющие создавать химикаты с минимальным ущербом для экологии, разрабатывать новые материалы и виды топлива, а также производить новые типы лекарств, в том числе от аутоиммунных болезней и рака. Награда в области литературы в этом году была отменена из-за скандала в соответствующем комитете. А премию мира присудили борцами с сексуальными преступлениями в военное время – конголезскому врачу Денису Муквеге и езидской активистке из Ирака Наде Мурад.

Напомним, в прошлом году премию имени Альфреда Нобеля в области экономики получил американский исследователь Ричард Тейлер. В рамках бихевиористской экономики он изучал, почему люди теряют самоконтроль, рациональность и чувство справедливости, когда речь идет о принятии финансовых решений.