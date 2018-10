Нобелевская премия по экономике присуждена за учет изменений климата и рост технологий в макроэкономике

Премия Шведского банка имени Альфреда Нобеля, которую также называют Нобелевской премией по экономике, присуждена Уильяму Нордхаусу за интеграцию изменений климата в макроэкономический анализ и Полу Ромеру за интеграцию в эту сферу технологических инноваций. Эту информацию обнародовали в ходе специальной пресс-конференции в шведском Стокгольме 8 октября.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h