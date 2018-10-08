В ДТП с лимузином в США среди 20 погибших – четыре сестры. Они ехали на пивоваренный завод

Стали известны подробности страшной аварии, случившейся в минувшие выходные в США, в городке Шохари.

Как пишет New York Post, белый лимузин на базе внедорожника Ford Excursion по неизвестной пока причине на большой скорости проскочил Т-образный перекресток, въехал на стоянку у супермаркета Apple Barrel Country Store & Cafe, ударился в припаркованную там Toyota Highlander, насмерть сбил двух стоящих рядом посетителей супермаркета и после этого свалился в дренажную канаву. Водитель и все 17 пассажиров лимузина также погибли.

Очевидцы говорят, что лимузин приближался к перекрестку на скорости не менее 60 миль в час (96 км/ч), и было не похоже, что водитель пытался тормозить.

Лимузин арендовали по случаю празднования дня рождения младшей из пяти сестер. Всего в их семье было семь детей. В живых осталась одна сестра и два брата, все они живут отдельно и не присутствовали на празднике. Четыре сестры и три их мужа погибли в аварии вместе с гостями.

По словам родственников гостей, сначала был арендован автобус, на котором все приглашенные собирались объехать несколько винодельческих хозяйств и пивоварен. Но автобус неожиданно сломался, и его заменили лимузином. В момент аварии вся компания, по словам родственников, направлялась на пивоваренный завод в городок Куперстаун.

Автомобильные аварии с таким количеством жертв не случались в США с 2009 года. В связи с катастрофой BBC приводит слова губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо: «Я испытываю огромную печаль из-за 20 человек, которые погибли в ужасной катастрофе. Я присоединяюсь ко всем жителям штата Нью-Йорк, оплакивающим погибших, и разделяю невыразимую скорбь, которую испытывают родные и близкие».

Британская The Guardian публикует видео с места происшествия, на котором видно, что лимузин разрушился почти полностью.