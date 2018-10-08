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Власть
08.10.2018 12:32
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«Левада-центр»: Россияне теряют доверие к Путину, Лаврову и Шойгу, а доверие к Собчак и Навальному растёт

 

Президент России Владимир Путин остаётся российским политиком, которому население доверяет больше, чем остальным. Однако его рейтинг падает, отмечают социологи.

В ноябре 2017 года Путину доверяли 59% участников опроса. В июне 2018 года – уже 48%. Сегодня – лишь 39%. Об этом сообщают социологи «Левада-центра» со ссылкой на данные своего исследования, опубликованного 8 октября.

Доверие россиян также падает к министру обороны РФ Сергею Шойгу. 15% сейчас, против 19% в июне 2018 года и 23% год назад. Теряет и глава МИД Сергей Лавров. Сегодня он заслуживает доверия лишь у каждого десятого россиянина (10%). Ещё летом этот показатель был 14%. В ноябре 2017 года – 19%.

В то же время премьер Дмитрий Медведев и депутат Владимир Жириновский демонстрируют стабильность. И даже небольшой рост доверия. Плюс 1% у каждого за три месяца. Но Жириновскому верят больше – 15%. Премьеру – лишь 10% участников исследования.

Прибавил и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Если год назад и минувшим летом ему доверял лишь каждый пятидесятый (2%), то сейчас уже 3% россиян верят оппозиционеру. Каждый пятый участник опроса заявил, что политиков, заслуживающих его доверие, нет вовсе.

Вместе с тем безоговорочным лидером антирейтинга доверия остаётся Дмитрий Медведев. Сегодня ему «более всего не доверяет» 31% россиян. Год назад таких было 19%. Следом идёт Владимир Жириновский, число противников которого за год выросло с 18% до 20%. Третье место занимает Владимир Путин, который увеличил число тех, кто ему не доверяет, за минувший год вдвое. 13% сегодня против 7% в ноябре 2017 года. Антирейтинг четвертого в этом списке – лидера КПРФ Геннадия Зюганова за год не изменился – 11%.

При этом следующие за лидером коммунистов оппозиционеры Григорий Явлинский, Ксения Собчак и Алексей Навальный за год сократили количество своих противников. Лидер "Яблока" в три раза, с 11% год назад до 4% сегодня. Ксения Собчак – более чем втрое, с 14% до 4%. И Алексей Навальный тоже втрое. В ноябре 2017 главе ФБК не доверял каждый десятый респондент, а сегодня лишь 3%.

4 октября «Левада-центр» сообщал, что доверие к президенту России вернулось на уровень, который социологи фиксировали до присоединения полуострова Крым.

Опрос проведен 20–26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением.

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