Массовые беспорядки в омской колонии привели к режиму ЧС. К заключенным не пускают родных и адвокатов

Режим чрезвычайной ситуации в учреждении пенитенциарной системы стал ответом на массовые беспорядки, в которых накануне участвовали более 100 человек. На территорию шестой колонии Омска ограничен доступ адвокатам и родственникам заключенных, а зачинщики беспорядков изолированы.

Об этом 8 октября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на интервью начальника пресс-службы управления ФСИН по Омской области Светланы Плотниковой ТАСС.

Приказ о введении режима особых условий в «Фейсбуке» опубликовала адвокат «Руси сидящей» Вера Гончарова.

В отношении 12 человек, которых считают главарями бунта, ведутся следственные действия. Около 20 участникам событий потребовалась медицинская помощь (четверо, по данным правозащитников, находятся в реанимации). По оценкам ФСИН, в беспорядках участвовали от 100 до 150 человек.

Сотрудники ФСИН подчеркивают, что не применяли спецсредства при подавлении беспорядков.

Бунт в колонии стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о дезорганизации деятельности.

Напомним, что бунт в ИК-6 города Омска произошел 7 октября. Заключенные потребовали послабления режима, что привело к столкновениям. Кроме того, в колонию был вызван спецотряд для подавления. На стенах учреждения пенитенциарной системы появилась надпись «Спасите».