Родственные связи и один IP. Антимонопольщики подтвердили, что школы переплатили за еду для учеников

Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга нашло нарушения в госконтрактах трех фирм, которые занимаются поставкой питания в городские школы. Картель раскрыли адреса и мама-конкурент.

Как сообщает УФАС 8 октября, оштрафованы будут компании «Фирма Флоридан», «Воскресенье» и «КСП Василеостровского района». Признаки картеля в их госконтрактах еще летом этого года нашли представители общероссийского народного фронта «За честные закупки». Регулятор подтвердил нарушения в 50 закупках на общую сумму больше 65 миллионов рублей. Во время проверки стало ясно, что заявки на торги компании отправляли с одного компьютера, у них одинаковый адрес регистрации, а единственный акционер «Флоридана» – мама учредителя «Воскресенья».

Размер штрафа еще не установлен.

Ранее «Флоридан» проверяли не только в УФАС, но и в Роспотребнадзоре. В одну из школ Приморского района компания привезла испорченные продукты.