Погибший и пострадавшие под Усть-Лугой – иностранцы. Ещё двое погибли в кюветах под Тосно

Три человека погибли в похожих авариях утром 8 октября в Ленинградской области. Каждый раз автомобиль уносило с дороги.

О самой масштабной аварии «Фонтанка» уже писала: под Усть-Лугой в Кингисеппском районе микроавтобус врезался в отбойник и опрокинулся. Один погибший и шестеро пострадавших, а также 31-летний водитель – граждане Республики Беларусь, отмечает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

В двух других ДТП (оба в Тосненском районе) тоже участвовало по одному транспортному средству. По предварительным данным УГИБДД по Петербургу и области, около 5:10 на 641-м километре дороги М-10 «Россия» (тосненская объездная) съехал в кювет УАЗ. Водитель, мужчина 1965 года рождения, был госпитализирован, а его пассажирка погибла.

На 637-м километре той же трассы мужчина 1963 года рождения на автомобиле SsangYong вылетел с дороги и врезался в дерево. Скончался сам водитель, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Очевидцы на месте этого ДТП видели и другие битые машины. «SsangYong завернуло вокруг столба. Фургон в отбойнике. «Солярис» на крыше. И еще одна белая иномарка с разбитым в хлам передом. Пора менять резину на зимнюю, и не гоняйте», – пишут в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | Спб» «ВКонтакте».