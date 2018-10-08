Протестующие в Ингушетии против новой границы с Чечнёй сменили место митинга

Участники многодневной акции протеста в столице Ингушетии городе Магасе сменили место её проведения. Активисты и старейшины перенесли палатки с площади перед комплексом правительственных зданий на территорию перед корпусом государственной телерадиокомпании «Ингушетия». С 8 утра там продолжается согласованный властями митинг, рассказал «Фонтанке» источник на месте событий. При этом власти согласовали этот митинг на проспекте Идриса Зязикова до 15:00 при условии соблюдения законодательства.

Накануне к протестующим обратился первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Он назвал решение вопроса о границе без согласия народа «ошибкой» нынешних республиканских властей.

«В решении перенести митинг на другую площадку Аушев ни при чем. Оргкомитет митинга существует с первого дня. Еще до его появления была достигнута эта договоренность. И новое место совсем рядом с прежним. При этом Руслан Аушев сделал очень правильный шаг, он всегда проявлял уважение к мнению народа. И здесь, в очень важную для республики минуту, он приехал и поддержал народ», – пояснил «Фонтанке» участник протеста лидер местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

Акция протеста, которую её участники называют «бессрочной», стартовала в минувший четверг, когда региональный парламент рассматривал соглашение о границе, подписанное 26 сентября руководителями двух республик – Ингушетии и Чечни – Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым.

4 октября государственные СМИ сообщали, что парламент Ингушетии одобрил документ «большинством голосов». Однако сами депутаты, которые выходили к собравшимся, говорили, что документ, напротив, «большинством голосов» одобрен не был. В тот же день охрана главы Ингушетии применила оружие для разгона собравшихся, стреляя в воздух. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что соглашение о границе было одобрено парламентом Чечни.

Протестующие в центре Магаса уверены в том, что соглашение о границе ущемляет права жителей Ингушетии, т. к. новая граница отчуждает большой участок территории в пользу Чечни. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявлял «Фонтанке», что обмен приграничными территориями равноценный.