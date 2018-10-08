Стратегию роста российской фармацевтики обсудят в Петербурге

представлено компанией Союз "Медико- фармацевтические проекты. ХХI век"

14 – 15 ноября 2018 года в нашем городе пройдет VIII ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ «Life Sciences Invest. Partnering Russia».

На два дня исторические залы «Талион Империал Отеля», превратятся в дискуссионную площадку по обсуждению наиболее актуальных вопросов развития отрасли. В этом году ключевой темой Форума станет обсуждение стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года, утвердить которую до конца года должно Правительство Российской Федерации.

«Life Sciences Invest. Partnering Russia» – это возможность открытого диалога представителей государственной власти и бизнеса, ведущих специалистов в области медицины и фармацевтики, общественных и пациентских организаций.

Более 500 специалистов соберутся для обсуждения актуальных вопросов: перспективы развития отрасли и системы здравоохранения, государственные приоритеты в регулировании и стратегии развития ведущих компаний, современные тенденции в области подготовки кадров и профессиональной ориентации специалистов.

Мероприятия Форума проходят при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации.

Чагин Дмитрий Алексеевич директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» отмечает: «Наш Форум проводится уже в восьмой раз и является ровесником федеральной Стратегии развития фармацевтической промышленности и вообще фармацевтической отрасли в России на современном этапе. Каждый год мы стараемся осветить наиболее значимые результаты и обозначить перспективы развития отрасли для того, чтобы и государство в лице основных регуляторов отрасли и участники фармацевтического рынка могли принимать конструктивные решения в постоянно меняющемся глобальном контексте».

Более подробная информация о мероприятии: www.lsipr.ru.