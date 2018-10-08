«Дни жестянщика» открыли с боем. Водителей подвел первый гололед

Двукратный рост числа ДТП, три смерти за утро, перекрытые битыми машинами мосты, сильные пробки и яркое солнце. Так 8 октября Петербург и область «отметили» первые заморозки.

Понедельник, 8 октября, стал для петербуржцев первым в нынешнем сезоне «днём жестянщика». Уже к 9 часам утра количество заявок по ДТП по сравнению с аналогичным периодом буднего дня возросло в 2 раза, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В соседнем регионе уже прошёл снег.

К 10 утра в городе, по данным ГИБДД, было зарегистрировано 52 ДТП с участием 98 транспортных средств, пострадали четыре человека, все взрослые. В Ленинградской области – 23 ДТП с 35 транспортными средствами, погибли три человека, ранены десять, детей среди них нет. Эта статистика предварительная, в ней, в частности, не учитываются аварии, которые ещё не оформлены инспекторами, и те, которые водители оформили по европротоколу без обращения в ГИБДД.

Причиной роста числа ДТП стала утренняя гололедица. УГИБДД предупреждает о том, что в ближайшие дни эта тенденция может сохраняться. Когда среднесуточная температура снизится до 5 градусов, водителям стоит подумать о смене резины.

Некоторые петербуржцы видели на автомобильных термометрах отметку 0 градусов, а кто-то – даже минус 3. А на трассе М-11 сегодня уже был первый снег, пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: vk.com

Сложные погодные условия затруднили дорожное движение. Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга, по данным «Яндекс.Пробок», утром составила 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно. Пробка на Дороге жизни, Рябовском шоссе – вплоть до улицы Коммуны превысила 11 километров и продержалась 2,5 часа. Три пробки на КАД (внутреннее от Горского до Выборгского, внешнее от Колтушского до Шафировского, внешнее от Энгельса до Выборгского) и ещё одна на Колтушском шоссе растягивались на 6,5–8,5 километра.

Все три аварии с погибшими произошли, согласно звучавшим версиям, из-за гололедицы: и микроавтобус под Усть-Лугой (где пострадали граждане Белоруссии), и SsangYong с УАЗом под Тосно, видимо, занесло. Впрочем, как отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительным итогам рассмотрения причин ДТП под Усть-Лугой претензий к дорожным службам не имеется.

Целый калейдоскоп ДТП «украсил» утром мосты. Совпадения тут нет. Гололедица, как правило, в первую очередь образуется при повышенной влажности, то есть рядом с водой, к тому же на мостах и путепроводах – на дорожном полотне с уклоном – машиной управлять сложнее.

На Кантемировском мосту, по предварительной версии, из-за несоблюдения скоростного режима произошло сразу семь ДТП: шесть с 11 участниками на "петроградской" стороне и одно с тремя участниками – на "выборгской" стороне моста. В результате одного ДТП – наезда на препятствие – пострадала женщина 1978 года рождения, сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Резюме: «Как и в других ДТП по городу, все гоняли, как летом... Но лёд и солнце сделали своё дело».

Несколько ДТП было и на Благовещенском мосту. «Три аварии в 6:45: две в сторону площади Труда и одна в сторону В.О., одна, зато сразу два автобуса и два легковых а/м», – рассказывал в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Алексей. «Сам в 6 утра там забуксовал, еле машину выровнял», – признаётся Кирилл. «Меня тоже кинуло сегодня при повороте с набережной, удержался, пронесло», – радуется в комментариях Даниил.

На мосту Бетанкура из-за гололёда три ДТП: пять машин плюс ещё три «паровозиком» из-за первого ДТП, и один на «Рено Логане» убрался, отчитываются участники «ДТП и ЧП». «В 7 утра ехала, и на моих глазах четыре машины раскидало в разные стороны. На мосту гололёд. Благо с утра было не так много машин – оттормозилась и, не спеша, как и остальные, съехала с него», – пишет Елена.

На путепроводе на проспекте Александровской Фермы заметили по две аварии в обе стороны. В сторону улицы Бабушкина четыре машины поперёк развернуло. На фотографиях в соцсетях видно, как пассажирам маршруток, вставших в пробке, пришлось выходить, перелезать через ограждение и продолжать свой путь пешком.

Яркое солнце, обломки и пена на дороге – так встречал утро понедельника мост через Волхов в городе Кириши. «Гололёд, а с утра на этот мост было кинуто две лопатки песка», – отмечает Дмитрий в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб».

На набережных тоже носило. На Кронверкской «БМВ» влетела в здание музея, а на Приморском проспекте «КИА» остановилась в ограждении.

Бились и «играли в догонялки» (это типичное для гололедицы ДТП, когда тормозной путь неожиданно для водителя сильно увеличивается) и вдалеке от воды: морозца и скорости для этого достаточно.

Цитируем сообщения в «ДТП и ЧП»:

«Улетел на газон на Белевском проспекте, видимо, по гололеду».

«На перекрёстке Типанова и Космонавтов Kimo подпёр «Дискавери 4».

«Ауди» летела по Витебскому в сторону Благодатной и перед Рощинской приземлилась на газоне».

«На пересечении Московского шоссе и улицы Ленсовета эвакуатор остановился в автомобиль».

«На Политехнической улице столкнулись VW и «Газель» «Каравай». Девушка двигалась в сторону площади Мужества, сказала, что её занесло».

А на Крестовском проспекте возник вот такой «арт-объект». «У «Жигулей» отличная развесовка, – шутят в «ДТП и ЧП». – Сначала был перформанс, а осталась только инсталляция».

Тем временем дорожные службы, обслуживающие региональные трассы Ленинградской области, впервые этой осенью начали обрабатывать трассы противогололедной смесью: в большинстве районов региона температура опустилась ниже нуля градусов по Цельсию.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета, особое внимание уделено дорогам с повышенной интенсивностью движения. В частности, трассы Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни), Колтушское шоссе и трасса Парголово — Огоньки были обработаны песко-соляной смесью ещё ночью. В общей сложности на дорогах работало 46 единиц спецтехники и 50 рабочих.

Учитывая то, что погода входит в режим «температурных качелей», когда днем будет значительно теплее, чем ночью, дорожный комитет Ленинградской области дал указание подрядным организациям постоянно проводить контроль состояния дорожного полотна, чтобы своевременно реагировать на возможное возникновение наледи.

В Петербурге дорожники выехали на обработку участков, подведомственных комитету по благоустройству, в 6:30 утра, после того, как от метеорологов поступил сигнал о снижении температуры до минусовой. До этого ночью локально обрабатывались некоторые перекрёстки, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

Сообщить о необходимости обработки дороги водители могут по телефону дежурной службы комитета по благоустройству: (812) 314-60-13, а в области – в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор» по телефону: (812) 251-42-84.