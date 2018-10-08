ВВС Финляндии впервые принимают участие в учениях США Red Flag на Аляске
Шесть истребителей Военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet и 70 военных улетели на Аляску. Суоми впервые участвует в учениях ВВС США Red Flag («Красный флаг») – Alaska. Манёвры в воздухе начнутся вечером 8 октября по финскому времени и продлятся до 19 октября. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии.
По данным минобороны страны, эти учения — самые важные для ВВС Суоми в этом году. Длительный межконтинентальный перелёт из Куопио на Аляску в таком масштабе стал новым опытом для финских ВВС.
Учения «Красный флаг» считаются наиболее реалистичными и требовательными «военными играми» тактической боевой авиации в мире. Это самая крупная международная тренировка военных летчиков – союзников США, которая проводится с 1975 года на авиабазе Неллис, штат Невада (США), а с 2006 — и на Аляске.
Red Flag -harjoituksen lentotoiminta alkaa maanantaina Alaskassa. Kuusi ilmavoimien F/A-18 #Hornet -hävittäjää ja noin 70 sotilasta on Eielsonin tukikohdassa valmiina maailman vaativimpiin kuuluvaan ilmaoperaatioharjoitukseen: https://t.co/KCFEENiCGB #ilmavoimat #REDFLAG pic.twitter.com/GgML5Y2DpY
— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 5 октября 2018 г.
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