ВВС Финляндии впервые принимают участие в учениях США Red Flag на Аляске

Шесть истребителей Военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet и 70 военных улетели на Аляску. Суоми впервые участвует в учениях ВВС США Red Flag («Красный флаг») – Alaska. Манёвры в воздухе начнутся вечером 8 октября по финскому времени и продлятся до 19 октября. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии.

По данным минобороны страны, эти учения — самые важные для ВВС Суоми в этом году. Длительный межконтинентальный перелёт из Куопио на Аляску в таком масштабе стал новым опытом для финских ВВС.

Учения «Красный флаг» считаются наиболее реалистичными и требовательными «военными играми» тактической боевой авиации в мире. Это самая крупная международная тренировка военных летчиков – союзников США, которая проводится с 1975 года на авиабазе Неллис, штат Невада (США), а с 2006 — и на Аляске.