NY Post: Дерипаска лишился домов в США
Российский бизнесмен мог остаться без своей американской недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне после заморозки активов.
Олег Дерипаска лишился своего особняка на 64-й улице Ист-Сайда на Манхэттене рядом с Центральным парком, а также недвижимости в столице США. Об этом 8 октября сообщает издание New York Post со ссылкой на свои источники.
По данным журналистов, российскому бизнесмену удалось договориться с властями США, чтобы его дети и бывшая жена Романа Абрамовича продолжали жить в домах, несмотря на санкции.
По словам чиновников американского казначейства, когда правительство замораживает активы человека или компании, то те, кто ведет бизнес с этим лицом, могут сами подвергаться санкциям.
Особняк напортив Центрального парка Дерипаска купил в 2008 году за 42,5 миллиона долларов.
Олег Дерипаска пока не прокомментировал информацию издания New York Post.
Напомним, что 6 апреля США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и контролируемых им компаний. В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. 27 апреля группа En+ сообщила, что миллиардер согласился снизить свою долю ниже 50% и уйти из совета директоров.
Справка:
New York Post - один из самых популярных и крупнейших американских таблоидов. Газета была создана Александром Гамильтоном, одним из отцов - основателей США, и долгое время считалась рупором либеральных идей, однако после покупки медиамагнатом Рупертом Мёрдоком издание начало стремительно «желтеть». New York Post известен своими провокационными заголовками, например, после «Оскара», который обвиняют в отсутствии культурного разнообразия, газета вышла с надписью «Эти выходные будут более белые, чем «Оскар». В Нью-Йорк пришел снегопад», а увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона таблоид анонсировал фразой «Худший Рекс, который у меня был», которая отсылает к известному интервью Дональда Трампа, фраза из которого «Худший секс, который у меня был» стала крылатой. New York Post воспет во многих произведениях американской литературы как пример постыдной, но крайне популярной журналистики.