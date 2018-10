NY Post: Дерипаска лишился домов в США

Справка:

New York Post - один из самых популярных и крупнейших американских таблоидов. Газета была создана Александром Гамильтоном, одним из отцов - основателей США, и долгое время считалась рупором либеральных идей, однако после покупки медиамагнатом Рупертом Мёрдоком издание начало стремительно «желтеть». New York Post известен своими провокационными заголовками, например, после «Оскара», который обвиняют в отсутствии культурного разнообразия, газета вышла с надписью «Эти выходные будут более белые, чем «Оскар». В Нью-Йорк пришел снегопад», а увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона таблоид анонсировал фразой «Худший Рекс, который у меня был», которая отсылает к известному интервью Дональда Трампа, фраза из которого «Худший секс, который у меня был» стала крылатой. New York Post воспет во многих произведениях американской литературы как пример постыдной, но крайне популярной журналистики.