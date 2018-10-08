18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +11
$ 66.97р
76.99р
13:57 08.10.2018
Расширенный поиск

Город
08.10.2018 11:32
Печать

За неделю симптомы гриппа найдены у 45 тысяч петербуржцев. На Невском студенты уже раздают медицинские маски

Волонтеры из университета Мечникова начали раздавать петербуржцам медицинские маски. Акция проходит возле центральных станций метро. Роспотребнадзор приготовил 150 тысяч масок. «Фонтанка» узнала, что за прошедшую неделю Северная столица приблизилась к эпидемическому порогу заболеваемости простудой. Потому как диагноз «грипп» ставить медикам не рекомендовано.

За неделю симптомы гриппа найдены у 45 тысяч петербуржцев. На Невском студенты уже раздают медицинские маски

Как сообщают читатели «Фонтанки», около 11:30 8 октября возле станции метро «Гостиный двор» замечены волонтеры, задающие прохожим вопросы о гриппе и раздающие упаковки медицинских масок.

За неделю симптомы гриппа найдены у 45 тысяч петербуржцев. На Невском студенты уже раздают медицинские маски

Наше издание выяснило, что так управление Роспотребнадзора по Петербургу начало акцию, которая будет проходить всю неделю возле станций метро. 8 октября студенты Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова будут бесплатно раздавать медицинские маски возле Гостиного двора, станций метро «Невский проспект» и «Площадь Восстания». До 12 октября волонтеры встанут рядом с «Пушкинской», «Владимирской», «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Как и сегодня, прохожим они зададут вопросы о гриппе. 

По информации «Фонтанки», Роспотребнадзор приготовил 50 тысяч упаковок, в каждой из которой по три медицинские маски. 

По данным нашего издания, за прошедшую неделю медики города зафиксировали 45 тысяч случаев обращений с ОРВИ – острой респираторной вирусной инфекцией. То есть набором симптомов гриппа. Заметим, что эпидемический порог этого заболевания рассчитывается для каждой территории отдельно – доля заболевших на численность населения. Для Петербурга порог составляет 60 тысяч обращений в неделю. 

Что касается прямого диагноза «грипп», то на практике в медицинских учреждениях России его не принято ставить. Разумеется, письменных указаний по этому поводу ни в одной поликлинике не найти. Как «Фонтанке» подсказал один из действующих врачей Петербурга, «раньше вообще грипп как диагноз ставили только чуть ли не посмертно… наша статистика – штука секретная».            

Также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии пришли в школы Московского, Калининского, Приморского, Фрунзенского, Выборгского, Невского районов, где говорят о гриппе с учащимися 5-6 классов. Медицинские маски и им достанутся.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
pixabay.com
08.10.2018 10:12

Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

Более 100 детей из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно побывали с экскурсией в одном из красивейших храмов России - Исаакиевском соборе
https://pixabay.com
08.10.2018 09:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Магазин "Кей"
06.10.2018 13:00

Рецензия от КЕЙ на игру Marvel Человек-паук

В сети магазинов «КЕЙ» появилась игра Marvel Человек-паук - эксклюзив для игровой консоли PS4. КЕЙ рассказывает, почему ее так долго ждали заядлые фанаты
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.10.2018 18:26

Аэрофлот доказал, что в Южно-Сахалинск летать дешевле, чем в Париж

Аэрофлот опроверг обвинения главы Общественной палаты Валерия Фадеева, которые тот озвучил на выступлении в Южно-Сахалинске на форуме «Сообщество».
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.10.2018 18:07

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г. можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»
Setl City
05.10.2018 16:51

Успейте купить квартиру в ЖК «Москва» до повышения цен

«Москва» от Setl City возводится в престижном Московском районе, недалеко от площади Победы. Сейчас на покупку квартиры действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивного брокера проекта
Ленстройтрест
05.10.2018 13:54

В 47 регионе выберут лучшего штукатура

ГК «Ленстройтрест» совместно с ЛенОблСоюзСтроем организует конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Мероприятие пройдет 11 октября в жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2018 12:28

«Группа ЛСР» – №1 по энергоэффективности по версии RAEX

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 600 крупнейших компаний России, работающих в ключевых отраслях экономики. По итогам 2017 года «Группа ЛСР» стала победителем в номинации «Лидеры бизнеса: энергоэффективность»
Ленстройтрест
05.10.2018 11:31

В голландском квартале «Янила Драйв» стартовали продажи нового корпуса

ГК «Ленстройтрест» вывела в продажу новый корпус второй очереди ЖК «Янила Драйв», который является частью большого голландского квартала «Янила» в микрорайоне Янино.
ГК «ЦДС»
04.10.2018 17:04

Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя»

Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в декабре.
ПАО «Группа ЛСР»
04.10.2018 16:16

Жилой комплекс Riviere Noire аккредитован ведущими банками

Жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire, который «Группа ЛСР» строит в Приморской районе Санкт-Петербурга вблизи набережной Черной речки, аккредитован сразу несколькими ведущими банками