За неделю симптомы гриппа найдены у 45 тысяч петербуржцев. На Невском студенты уже раздают медицинские маски

Волонтеры из университета Мечникова начали раздавать петербуржцам медицинские маски. Акция проходит возле центральных станций метро. Роспотребнадзор приготовил 150 тысяч масок. «Фонтанка» узнала, что за прошедшую неделю Северная столица приблизилась к эпидемическому порогу заболеваемости простудой. Потому как диагноз «грипп» ставить медикам не рекомендовано.

Как сообщают читатели «Фонтанки», около 11:30 8 октября возле станции метро «Гостиный двор» замечены волонтеры, задающие прохожим вопросы о гриппе и раздающие упаковки медицинских масок.

Наше издание выяснило, что так управление Роспотребнадзора по Петербургу начало акцию, которая будет проходить всю неделю возле станций метро. 8 октября студенты Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова будут бесплатно раздавать медицинские маски возле Гостиного двора, станций метро «Невский проспект» и «Площадь Восстания». До 12 октября волонтеры встанут рядом с «Пушкинской», «Владимирской», «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Как и сегодня, прохожим они зададут вопросы о гриппе.

По информации «Фонтанки», Роспотребнадзор приготовил 50 тысяч упаковок, в каждой из которой по три медицинские маски.

По данным нашего издания, за прошедшую неделю медики города зафиксировали 45 тысяч случаев обращений с ОРВИ – острой респираторной вирусной инфекцией. То есть набором симптомов гриппа. Заметим, что эпидемический порог этого заболевания рассчитывается для каждой территории отдельно – доля заболевших на численность населения. Для Петербурга порог составляет 60 тысяч обращений в неделю.

Что касается прямого диагноза «грипп», то на практике в медицинских учреждениях России его не принято ставить. Разумеется, письменных указаний по этому поводу ни в одной поликлинике не найти. Как «Фонтанке» подсказал один из действующих врачей Петербурга, «раньше вообще грипп как диагноз ставили только чуть ли не посмертно… наша статистика – штука секретная».

Также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии пришли в школы Московского, Калининского, Приморского, Фрунзенского, Выборгского, Невского районов, где говорят о гриппе с учащимися 5-6 классов. Медицинские маски и им достанутся.